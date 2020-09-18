Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Жители России стали чаще покупать иностранную валюту

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту, пишут "Известия" со ссылкой на данные ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Экономист назвал дату, когда выгодно скупать валюту

URA.Ru01:39
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Ридус

Интерес россиян к иностранной валюте вырос

Ридус20:26
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Газета.Ru02:37
680

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
257

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
153

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
882

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс02:54
1,4K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,9K

Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Ведомостивчера в 13:07
314

В Волгограде наказали бросившего на улице пациентку фельдшера

Накануне на традиционном брифинге оперштаба главврач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин прокомментировал ситуацию с якобы высадкой пациентки с температурой из машины скорой на улицу в Волжском.
Волгоградская правда22:24
33

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Власти США ответили на предложенную Германией сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Lenta.ruвчера в 13:14
20

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для лечения редких заболеваний на 19,5 миллиардов рублей в следующие три года

За три года программа недополучит около 19,5 миллиардов рублей. Ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 миллиардов рублей.
Новая газета02:38

Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае еще у 66 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 29 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти три пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:57
1K

В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11