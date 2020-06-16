Экономика

REGNUMREGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

Подробнее о событии

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°вчера в 10:57

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфаксвчера в 03:28

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАССвчера в 03:19

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБКвчера в 03:11

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Политика

Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»

Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Здоровье

В Челябинской области за сутки умерло шесть человек с коронавирусом

Шесть пациентов за прошедшие сутки погибли, у всех был установлена коронавирусная инфекция.
ФедералПресс 02:13
Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
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Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело вчера в 05:26
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Армия и оружие

ДНР: украинские огневые точки будут уничтожены

Пушилин отметил, что хоть в республике и снизилась степень боевой готовности, ополченцы будут отвечать на любые обстрелы со стороны ВСУ.
ГЛАС.RU 02:51
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Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru вчера в 16:49
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Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье вчера в 06:36
2,1K
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Политика

СМИ Израиля: Путин спас Тель-Авив от потери оккупированных территорий

Незадолго до описываемых событий, в декабре 2016 года, ООН принял резолюцию, осуждающую Израиль за оккупацию арабских территорий, захваченных во время Шестидневной войны.
Военное обозрение 02:19
Общество

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

РИА Новости 01:23
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Общество

Гидрометцентр сообщил об «опасном солнце» в ЦФО 17 июня

Именно летом ультрафиолетовый индекс становится опасным.
ТАСС вчера в 17:33
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Космос

Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру

С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.
AstroNews.ru вчера в 15:53
Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
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Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
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Культура

В Британии умер уличный кот по кличке Боб

В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн в Facebook.
РИА Новости 02:56
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Футбол

Российский футболист: «Просто я не люблю геев»

Российский футболист Виталий Дьяков признался в своем негативном отношении к представителям сексуальных меньшинств.
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Общество

В Москве скупают онлайн-голоса «за» поправки по 125 рублей

Жителям Москвы предлагают символическую оплату за регистрацию на сайте mos.ru и онлайн-голос в поддержку поправок в Конституцию, сообщает телеканал «Дождь».
Readovka.ru 02:41
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
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Экономика

Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
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Ремастер Duke Nukem 3D выйдет на Nintendo Switch 23 июня

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour выпустят на Nintendo Switch 23 июня.
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