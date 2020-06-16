Экономика

REGNUMREGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°10:57

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс03:28

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС03:19

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК03:11

Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Российская газетавчера в 22:45

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30
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Авто

Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели

32CARS.ru вчера в 04:18
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
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Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru вчера в 07:54
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
9,2K
Происшествия

В центре Петербурга водитель напал на сотрудника ДПС

Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 17:29 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга водитель иномарки напал с кулаками на сотрудника ДПС после того, как его остановили для проверки документов.
REGNUM 10:29
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,3K
Происшествия

Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку

ТАСС вчера в 22:29
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Шоу-бизнес

Названы самые востребованные после отмены карантина артисты

Что же касается самых востребованных артистов, то, по словам промоутера, если судить по телефонным звонкам, чаще всего россияне хотят видеть звезд 90-х годов и исполнителей патриотичных песен.
НТВ 10:36
Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой

Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
2
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Политика

США разрешат американским компаниям работать с Huawei

Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei.
Российская газета 03:03
6
Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН 02:48
2,1K
Общество

Свердловский депутат пригрозил Киркорову за видео о гее из ВДВ

URA.Ru 02:48
17
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
49
Политика

В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста

Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет.
Sota.vision 02:53
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

Популярная механика вчера в 02:36
1
Общество

В Минздраве ответили на вопрос о «полной свободе» от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос, «когда же полная свобода и делаем что хотим без масок».
Lenta.ru 12:08
7
Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

После нескольких лет развития компания в прошлом году начала сдавать устройство в аренду предприятиям, и сегодня уже любая американская фирма может обзавестись Spot за $74 500.
3DNews 11:48
Происшествия

Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят

Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета вчера в 05:20
1,1K
Наука

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

Ко всем прочему, исследования ученых продемонстрировали, что такое лекарство практически не действует на людей, у которых заболевание протекает в легкой форме.
ToDay News Ufa 11:50
1
Происшествия

В реке в Ленинградской области нашли расчленённое тело мужчины

В реке Мге в Ленинградской области нашли тело мужчины с «явными признаками насильственной смерти».
RT на русском 06:56
27
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
4
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
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