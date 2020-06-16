Экономика

REGNUMREGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

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Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК03:11

Россияне начали экономить на еде и повседневных товарах

Телеканал 360°вчера в 21:16

Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Российская газетавчера в 22:45

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС03:19

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30
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Хоккей

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру

Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру вчера в 05:18
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

В России мошенники стали применять новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.
ПРАЙМ 09:02
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Газета.Ru 03:07
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Общество

В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
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Политика

В США недовольны приговором, вынесенным американскому шпиону в России

В США убеждены, что у российских правоохранителей не было достаточных оснований для ареста американского гражданина.
Военное обозрение 08:55
Общество

Судебное следствие по делу террористической организации «Сеть» в Петербурге завершено

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге завершил судебное следствие по делу террористической организации "Сеть" в отношении его предполагаемых участников Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:13
Происшествия

Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП

Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
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Политика

В Кремле назвали условие возобновления международного авиасообщения

В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами.
Lenta.ru 08:43
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Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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Фигурное катание

Стало известно о беременности Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Здоровье

На Ванкоре 11 вахтовиков заразились коронавирусом

В Туруханском районе выявили случаи заражения коронавирусом на Ванкорском месторождении. Здесь COVID-19 заболели 11 сотрудников.
ТВ-Енисей 07:07
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Армия и оружие

Пхеньян грозит ввести армию в демилитаризованную зону с Южной Кореей

Руководство военного ведомства занимается изучением плана по продвижению армии в демилитаризованные в соответствии с соглашением между Югом и Севером зоны.
Территория новостей 04:46
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Известия 02:35
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Энергетика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Здоровье

85 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Коми

Всего на сегодня федеральным референс-центром лабораторно подтверждено 2 437 случая заболевания COVID-19 (вчера - 2352), в том числе в активной фазе заболевания находятся 1132человек (вчера 1298).
Комиинформ 03:34
Политика

Бортников сообщил о ликвидации организованного бандподполья на Кавказе

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», — сказал Бортников.
РБК 08:50
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Политика

Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

В блогосфере разразился очередной скандал – десятки пользователей стали открыто обвинять участников группы Little Big в плагиате.
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
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Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

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EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
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Ученые впервые засекли мощный выброс излучения нейтронной звезды

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Общество

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал на фоне протестов в США около 4,35 миллиона долларов.
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Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
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