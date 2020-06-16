Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.

с чего всё началось

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.

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Кино Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца» Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».

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