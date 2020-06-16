Экономика

REGNUMREGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

Подробнее о событии

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°вчера в 10:57

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфаксвчера в 03:28

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБКвчера в 03:11

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАССвчера в 03:19

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Общество

В Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 28 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано.
ТАСС 21:10
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
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Кино

Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»

Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру 11:18
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Происшествия

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости 21:03
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
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Общество

Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году

Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
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Футбол

Леонид Слуцкий оплатил операцию тренеру Евгению Загорулько

Вести.Ru 05:00
Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета 19:30
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Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider

Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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Авто

Ford Transit получил внедорожную модификацию

Популярные лёгкие фургоны Ford Transit и Ford Transit Custom обзавелись внедорожными версиями под названием Trail.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
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«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers

К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
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Карпин не знает, грозят ли «Ростову» технические поражения

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заражение коронавирусом шести футболистов команды.
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В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Непогода идет в Алтайский край

МЧС рекомендует не выходить из дома 18 и 19 июня в Алтайском крае ожидаются ливневые дожди, град и сильный ветер, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
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Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

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