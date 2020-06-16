Экономика
REGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?
Телеканал 360°вчера в 10:57
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Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Общество
В Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 28 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано.
ТАСС 21:10
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
Кино
Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»
Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру 11:18
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Происшествия
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости 21:03
Общество
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Технологии
Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider
Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак
Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал 17:21
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Авто
Ford Transit получил внедорожную модификацию
Популярные лёгкие фургоны Ford Transit и Ford Transit Custom обзавелись внедорожными версиями под названием Trail.
UsedCars.ru 10:14
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Игры
«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers
К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
Футбол
Карпин не знает, грозят ли «Ростову» технические поражения
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заражение коронавирусом шести футболистов команды.
Чемпионат 12:55
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Общество
Шквалистый ветер, ливни, грозы и град. Непогода идет в Алтайский край
МЧС рекомендует не выходить из дома 18 и 19 июня в Алтайском крае ожидаются ливневые дожди, град и сильный ветер, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
АМИТЕЛ 05:31
Происшествия
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Интерфакс 12:08