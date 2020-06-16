Экономика
REGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.Коммерсантъвчера в 18:30
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Общество
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Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
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Актуальные Новости вчера в 23:00
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
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Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона
Отельеры Туниса заявили о срыве туристического сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
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Экономика
С 1 июля нужно перейти на карты «Мир» для перечисления пособий
После 1 июля 2020 года переводить любые детские пособия нужно только на карту «Мир». Об этом ЦБ напомнил еще в апреле этого года.
Бухгалтерия.ру 05:27
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Свободная Пресса 01:10
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Газета.Ru 05:14
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией
Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
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"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
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МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
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Национальная служба новостей вчера в 13:47
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В Екатеринбурге начался суд над обвиняемым в нападении на журналиста
Екатеринбург, 15 июня 2020, 10:58 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал суд над мужчиной, которого обвиняют в причинении вреда здоровью журналисту Максиму Румянцеву.
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Суть событий 14 июня в 10:30
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
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В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом
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Ведомости вчера в 04:05