В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.

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