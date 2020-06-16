Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.

с чего всё началось

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.

Происшествия В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки «По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 752

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

Экономика На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 305

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Общество Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август. 2,1K

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Происшествия Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ. 343

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 2,1K

Политика Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР. 1

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 13

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 472