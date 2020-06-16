Экономика
REGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?
Телеканал 360°вчера в 10:57
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Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Культура
Новые видеоролики ко Дню памяти и скорби подготовил Музей Победы
Ко Дню памяти и скорби Музей Победы подготовил специальную программу.
Вечерняя Москва 01:11
Армия и оружие
КНДР хочет ввести военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей
Аргументы и Факты вчера в 18:28
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости вчера в 17:49
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
Максим Фадеев признается, что некоторые исполнители вели себя как проститутки, которые продуют свою любовь за деньги.
Bimru.ru 01:31
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
Экономика
На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП
Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости вчера в 23:00
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август.
Evo-rus.com 00:40
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
Шоу-бизнес
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников.
Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Политика
Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 15 июня в 09:02
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС вчера в 19:54
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30