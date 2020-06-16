В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Политика Пхеньян взорвал северокорейскую политику Мун Чжэ Ина 16 июня в 14 часов 49 минут северокорейские власти взорвали здание Межкорейского офиса связи, которое находилось на территории КНДР, недалеко от города Кэсон рядом с межкорейской границей. 484

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 47

Общество Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости". 53

Футбол Мурад Мусаев: трём легионерам «Краснодара» придётся уйти Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что летом клуб будет вынужден расстаться с тремя иностранными игроками из-за нового лимита на легионеров, который подразумевает не более восьми иностранцев в заявке на сезон.

Футбол Месси забил 699-й гол в карьере Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче с "Леганесом" (2:0). Аргентинец реализовал пенальти во втором тайме.

Общество Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 126

Энергетика Республики Донбасса перестали быть Украиной для «Газпрома» «Газпром» опубликовал отчет за первый квартал 2020 года и в отличие от все предыдущих не указал в строке «Украина» поставки газа, которые осуществляются в ЛНР и ДНР. 84

Общество Сахалин за 30 миллионов рублей подключит к тестированию на ковид частников Частные лаборатории на Сахалине получат 30 миллионов рублей, чтобы проверять жителей региона на коронавирус.

Энергетика Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома» Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. 659

Политика Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена Уточняется, что принятый закон дает возможность комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 754

Общество Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах» Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. 523

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Наука В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики. 4