В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.

«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента

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