Экономика
Газета.Ru«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента
Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.
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с чего всё началось
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.Коммерсантъвчера в 18:30
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Армия и оружие
Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем
Со стороны Индии погибли один офицер и два солдата. По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые.
Газета.Ru 05:29
Политика
Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России
Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
Наша версия 03:51
Технологии
Еврокомиссия завела дело о нарушении конкуренции из-за Apple Pay
Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении компании Apple в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза.
РБК 07:59
Футбол
Источник: хорватский футболист Вида продолжит карьеру в РПЛ
По информации источника, по окончании текущего сезона 31-летний хорватский футболист продолжит карьеру в РПЛ.
RT на русском 15:20
Энергетика
Миллер переизбран председателем совета директоров «Газпром нефти»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь избран председателем совета директоров "Газпром нефти", говорится в сообщении нефтяной компании.
Интерфакс 11:33
Общество
Губернатор Кубани рассказал, когда регион откроют для туристов
Туристам позволят приезжать на курорты без обязательного прохождения самоизоляции или обсерватора.
РБК Краснодар 14:23
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Интернет
WhatsApp запустил электронные денежные переводы в приложении
Переводы, как и обычные сообщения, выполняются и отображаются в чате WhatsApp.
RuNews24.ru 02:26
Кино
В седьмом сезоне «Сватов» покажут полный актерский состав
Съемки любимого сериала выходят на финишную прямую. Последний сезон полюбившегося зрителям сериала «Сваты» вышел в 2012 году.
Popcornnews.ru вчера в 02:06
Общество
В России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Испытания могут занять около 1,5 месяца. Участник эксперимента будет находиться в стационаре 28 дней, вакцину будут вводить дважды.
Петрозаводск говорит 14:33
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина призналась в тайном романе с Александром Розенбаумом
Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своем романе с Александром Розенбаумом.
iReactor 06:53
Футбол
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings 12:00
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в законопроекте.
Газета.Ru 05:49
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Условие для возобновления международного авиасообщения в беседе в ТАСС назвал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Моя Москва.онлайн 09:39
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «неважный» вид Расторгуева
Одному из подписчиков показалось, что вид у Николая Расторгуева неважный, после чего посыпались комментарии с вопросами о здоровье лидера «Любэ».
Культуромания 02:46
Авто
Составлен рейтинг надежных подержанных компакт-кроссоверов
Автомобильные эксперты составили рейтинг надежных компактных кроссов, которые сегодня можно купить на рынке подержанных авто.
Вечерний курьер 06:51
Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Шоу-бизнес
Андрей Норкин получил подарок от умершей жены
Незадолго до смерти девушка заказала на дачу чугунную печь, которую вчера доставили ее мужу Андрею Норкину.
Popcake 08:21