Экономика

REGNUMREGNUMЖители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9% выросла до 17,7% в мае, приводит данные «КоммерантЪ» со ссылкой на исследование Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс03:28

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК03:11

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъвчера в 18:30

Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Российская газетавчера в 22:45

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ruвчера в 21:57

Россияне начали экономить на еде и повседневных товарах

Телеканал 360°вчера в 21:16

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС03:19
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
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Политика

МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
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Экономика

Программа сельской ипотеки получит утроенное финансирование

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:22
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Происшествия

В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне

РИА Новости 01:53
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Космос

Запуск телескопа Джеймс Уэбб отложили из-за коронавируса. Он должен заменить «Хаббл»

НАСА снова отложило запуск космического телескопа «Джеймс Вебб» — коронавирус замедлил работы по его строительству, сообщает Space.com.
Хайтек 13 июня в 08:13
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Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия вчера в 10:53
5,9K
Общество

Все заместители главреда «Ведомостей» уволились в знак протеста

Ранее совет директоров издателя газеты, «Бизнес ньюс медиа», проголосовал за кандидатуру Андрея Шмарова.
RuNews24.ru вчера в 08:02
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Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
8
Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
12
Общество

Работающим пенсионерам с 1 июля повысят пенсию

У некоторых категорий работающих пенсионеров с 1 июля вырастет пенсия. Речь идет о лицах, являющихся опекунами несовершеннолетних детей.
Mockva.ru 13 июня в 14:58
2,1K
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Гаджеты

Samsung может создать смартфон с шестикамерной системой, где ряд датчиков сможет поворачиваться

Патент Samsung указывает на то, что компания рассматривает возможность оснащения смартфонов как минимум шестью датчиками для основной камеры.
iXBT.com 03:23
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами

Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
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Армия и оружие

Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России

Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
Актуальные Новости 03:24
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс вчера в 11:41
Финансы

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
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Общество

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
14
Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за информацией, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями и есть ли символизм в том, что это событие произошло в День России 12 июня.
РИА Новости 05:50
9
Кино

Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания вчера в 09:27
10
Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Здоровье

Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса

Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
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Здоровье

Россиянки стали реже делать аборты

Россиянки стали реже искусственно прерывать беременность. За 13 лет показатель сократился в два раза.
Комсомольская правда 02:41
Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com 14 июня в 15:31
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Происшествия

Граждане Азербайджана устроили бунт в палаточном лагере в Дагестане

Граждане Азербайджана из временного лагеря в Дагестане напали на четырех полицейских и разбили машины.
BFM.ru 00:04
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
1,3K
Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

REGNUM 04:58
6
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
1,6K
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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