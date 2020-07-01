Экономика

Газета.RuГазета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
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Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Россияне стали реже покупать мороженое и квас

Москва 2409:06

Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

Телеканал 360°02:45

В России упали продажи кваса и мороженого

РИА Новости03:20

Россияне стали реже покупать квас и мороженое

Комсомольская правда03:23

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Газета.Ru01:07

Россияне стали меньше пить квас и есть мороженое летом

Известия01:01

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

RT на русском00:00
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Общество

ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны.
REGNUM 16:15
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Общество

В Москве назвали итоги очного голосования после обработки 34% голосов

За поправки к Конституции России в Москве очно проголосовали 65,9% избирателей, ещё 33,1% не поддержали их, следует из данных общественного штаба после обработки 34,3% протоколов.
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Политика

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
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В ВОЗ изучат информацию о новом типе свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
Известия вчера в 08:44
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец 15:39
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Футбол

Тульский «Арсенал» принял отставку главного тренера команды Черевченко

РБК 16:05
Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

Ведомости 12:55
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером

За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм 15:47
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Происшествия

Москалькова попросила проверить инцидент с журналистом Френкелем

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правоохранительные органы проверить инцидент с журналистом Давидом Френкелем, которому сломали руку на избирательном участке в Петербурге.
Интерфакс 15:41
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Общество

Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян

Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
NewInform 15:52
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

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Футбол

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Vprognoze.ru вчера в 16:20
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
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Экономика

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota

За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
РБК 14:37
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Общество

Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
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Футбол

«Зенит» интересуется игроком «Спартака»

Фонтанка.Ру 15:35
Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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Экономика

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru 11:32
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Культура

ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
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Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

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