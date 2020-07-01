В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".

Политика Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. 2

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 627

Происшествия В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Политика Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».

Происшествия СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России. 9

Общество В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Политика Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Гаджеты Свежая версия Windows 10 взяла хороший старт Вышедшая месяц назад свежая версия операционной системы Windows 10 взяла хороший старт и уже успела захватить 7% рынка ПК с Windows 10.

Политика Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии. 18

Энергетика Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ. 172

Футбол РФС обязал игроков «Оренбурга» изолироваться от футбола Из-за вспышки коронавируса игроки, тренерский штаб и персонал ФК «Оренбург» отправлены на карантин, рассказал глава медицинского штаба РФС Эдуард Безуглов. 2

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм. 3