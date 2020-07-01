Экономика

Газета.RuГазета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Россияне стали реже покупать квас и мороженое

Комсомольская правда03:23

В России летом стали меньше пить квас и есть мороженое

РЕН ТВ00:26

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Газета.Ru01:07

Россияне стали меньше пить квас и есть мороженое летом

Известия01:01

В России упали продажи кваса и мороженого

РИА Новости03:20

Россияне реже стали покупать мороженое и квас

Реальное время00:16

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

RT на русском00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
2
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
8
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
627
Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости 04:20
39
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Городовой вчера в 12:15
666
Шоу-бизнес

Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем

Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.
Pravda.Ru 03:01
3
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС вчера в 09:33
486
Происшествия

В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками

Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
ТАСС 07:46
Политика

Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе

В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».
Якутия.Инфо 05:24
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
121
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 вчера в 05:37
56
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
40
Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
9
Общество

В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
2,2K
Политика

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Гаджеты

Свежая версия Windows 10 взяла хороший старт

Вышедшая месяц назад свежая версия операционной системы Windows 10 взяла хороший старт и уже успела захватить 7% рынка ПК с Windows 10.
iXBT.com 06:45
Общество

Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
КП - Уфа 07:17
3
Футбол

Илья Геркус: Думал, ЦСКА в конце устанет и «Спартак» отыграется

Bookmaker-ratings.ru 07:26
Политика

Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии

Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии.
РИА Новости 08:18
18
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей вчера в 10:31
24
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
232
Политика

Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
21
Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
172
Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
22
Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
90
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
769
Футбол

РФС обязал игроков «Оренбурга» изолироваться от футбола

Из-за вспышки коронавируса игроки, тренерский штаб и персонал ФК «Оренбург» отправлены на карантин, рассказал глава медицинского штаба РФС Эдуард Безуглов.
Ореанда-Новости 06:47
2
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 07:46
3
Общество

ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске

Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
РИА Новости вчера в 07:20
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное