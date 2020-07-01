Экономика

Газета.RuГазета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
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с чего всё началось

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 00:00

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Россияне стали реже покупать мороженое и квас

Москва 24вчера в 09:06

Россияне стали реже покупать квас и мороженое

Комсомольская правдавчера в 03:23

Россияне стали меньше пить квас и есть мороженое летом

Известиявчера в 01:01

Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

Телеканал 360°вчера в 02:45

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Газета.Ruвчера в 01:07

В России упали продажи кваса и мороженого

РИА Новостивчера в 03:20

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

RT на русскомвчера в 00:00
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Здоровье

95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали

Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.
Сахалин.Инфо 01:35
Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
7,1K
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Армия и оружие

Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией

Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 10:20
1
Происшествия

Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны»

Напомним, накануне господин Френкель на участке в ходе разногласий при регистрации вступил в конфликт с полицейским.
Коммерсантъ вчера в 16:05
4
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news вчера в 01:15
3
Общество

В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Наука

В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей

Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com вчера в 03:13
5
Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры

Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
Общество

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент обработаны 65% протоколов. «За» высказались более 77% граждан.
МИР 24 вчера в 17:31
Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
3
Шоу-бизнес

Фанатов удивило внешнее сходство сыновей Стоцкой и Киркорова

Поклонники вновь задумались над вопросом о том, почему сын певицы Анастасии Стоцкой так похож на чадо Филиппа Киркорова.
Московский Комсомолец 30 июня в 07:27
29
Происшествия

В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

РИА Новости 01:32
33
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости вчера в 16:16
9
Происшествия

В Петербурге грабитель воткнул шило в сердце, чтобы украсть самокат

Как сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестного, который ударил владельца транспорта шилом в грудь, удалось задержать.
РЕН ТВ 02:05
Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
27
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
4
Здоровье

Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
17
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
168
Футбол

Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»

Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
Soccer.ru вчера в 15:48
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
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Здоровье

Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях

Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
Политика

Российский регион высказался против поправок в Конституцию

Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию.
Уралинформбюро 00:47
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