Экономика
Газета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
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с чего всё началось
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 00:00
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Здоровье
95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали
Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.
Сахалин.Инфо 01:35
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие
Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией
Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 10:20
Происшествия
Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны»
Напомним, накануне господин Френкель на участке в ходе разногласий при регистрации вступил в конфликт с полицейским.
Коммерсантъ вчера в 16:05
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news вчера в 01:15
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Наука
В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей
Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com вчера в 03:13
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры
Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент обработаны 65% протоколов. «За» высказались более 77% граждан.
МИР 24 вчера в 17:31
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Фанатов удивило внешнее сходство сыновей Стоцкой и Киркорова
Поклонники вновь задумались над вопросом о том, почему сын певицы Анастасии Стоцкой так похож на чадо Филиппа Киркорова.
Московский Комсомолец 30 июня в 07:27
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия
В Петербурге грабитель воткнул шило в сердце, чтобы украсть самокат
Как сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестного, который ударил владельца транспорта шилом в грудь, удалось задержать.
РЕН ТВ 02:05
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Футбол
Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»
Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
Soccer.ru вчера в 15:48
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Здоровье
Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях
Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
Политика
Российский регион высказался против поправок в Конституцию
Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию.
Уралинформбюро 00:47