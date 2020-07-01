Экономика
Газета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
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с чего всё началось
С 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом кваса и мороженого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились, отмечают аналитики. Так, продажи кваса упали на 15%. Средняя цена на этот напиток составила 67 рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.RT на русском00:00
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Общество
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата.
РИА Новости 01:00
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке
В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03:44
Финансы
Банки в России снизили лимит по овердрафту дебетовых карт
Как сообщают «Известия», за май средний лимит составил 20,4 тысячи рублей.
Ньюс-НН 29 июня в 06:14
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
Evo-rus.com вчера в 08:40
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Как проходило предварительное голосование Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск.
РБК 03:52
Общество
Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа
Между Украиной и Польшей заработала виртуальная точка поставок природного газа.
RT на русском 02:56
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 29 июня в 04:06
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
Общество
Названы самые неблагополучные регионы России по клещевому энцефалиту
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что в 2020 году в нескольких регионах России число инфицированных клещевым энцефалитом увеличилось на 15-20% сразу в пяти регионах страны.
Аргументы недели 01:24
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Здоровье
За сутки в Амурской области еще 27 жителей заболели коронавирусом
По данным амурского управления Роспотребнадзора, за последние сутки темп прироста больных составил 1,6 %. В общей сложности в Приамурье зафиксировано 1 734 случая новой инфекции.
Амурская правда 03:11
Происшествия
Ночью в Грязях горели гаражи и сараи
ГТРК Липецк 03:37
Кино
Вышел трейлер сериала «Проклятая» — новой версии истории Короля Артура
В сети появился полноценный трейлер сериала «Проклятая», в котором представляют новую версию знакомой легенды о Короле Артуре.
Игромания.ру вчера в 10:08
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля
Общее число жертв в столице превысило 3,8 тыс. Вирусологи на фоне новой вспышки коронавируса в Казахстане предложили для России тактику "трех Т", чтобы помешать распространению инфекции: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.
РБК 03:14