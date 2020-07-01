Экономика
Газета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
С 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом кваса и мороженого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились, отмечают аналитики. Так, продажи кваса упали на 15%. Средняя цена на этот напиток составила 67 рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Футбол
Барселона — Атлетико 2:2
РИА Новости вчера в 17:25
Политика
Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым
Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru вчера в 08:40
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Общество
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 вчера в 06:50
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Футбол
«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 26-го тура РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб попросит казанский "Рубин" перенести матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 04:24
Экономика
Банкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира.
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о страданиях комика Гарико Харламова из-за его супруги актрисы Кристины Асмус.
Peterburg2.ru вчера в 19:35
Космос
Астроном оценил опасность астероидов для Земли
Рассчитываются их орбиты, траектории и вероятность столкновения с Землей. Пока ни один из известных крупных астероидов падать не собирается.
Петербургский дневник вчера в 10:14
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Общество
На Камчатке и Чукотке завершилось голосование по Конституции
На Чукотке явка составила 74,11%, проголосовали 22 123 человека. Голосование проходило на 55 избирательных участках.
Коммерсантъ 05:09
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Экономика
Богатейшие россияне потеряли с начала года почти 32 миллиарда долларов
С начала 2020 года совокупное состояние богатейших россиян снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов.
Ридус 04:40
Хоккей
КХЛ рассчитывает начать сезон со зрителями на трибунах
Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что новый сезон стартует со зрителями на трибунах.
Нева Спорт 04:32
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru вчера в 06:00
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
Вести.Ru вчера в 15:00
Хоккей
«Было бы правильнее снизить потолок зарплат в КХЛ еще немного». Говорим с лучшим генменеджером лиги по версии «Матч ТВ»
Обозреватель «Матч ТВ» встретился в Москве с генеральным менеджером Кириллом Фастовским, чья «Сибирь» после трех лет с девятыми местами на Востоке вышла в плей-офф и в первом же раунде уверенно выбила сильный «Автомобилист» (4-1).
Матч ТВ вчера в 15:12
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17