С 1 по 22 июня продажи традиционно популярных летом кваса и мороженого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились, отмечают аналитики. Так, продажи кваса упали на 15%. Средняя цена на этот напиток составила 67 рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.

с чего всё началось

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".

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