Коронавирус
REGNUMЖители России в апреле на треть сократили свои расходы
Москва, 19 мая 2020, 09:47 — REGNUM Жители России в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем 2019 года, об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.
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Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами
Комсомольская правдавчера в 18:06
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Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Общество
В Москве инвалиду аннулировали штраф за нарушение самоизоляции
Штраф за нарушение режима самоизоляции, который был оформлен в Москве инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулировали.
RT на русском вчера в 14:38
Политика
Нэнси Пелоси назвала Трампа «болезненно ожиревшим»
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала американского президента Дональда Трампа «болезненно ожиревшим».
ПолитРоссия 05:28
Общество
Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование
Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование.
Daily Storm 03:15
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
Общество
В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие
ЦАСТ: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК «Бук-М1» и вертолётов Ми-8
Сотрудники ЦАСТ (Центра анализа стратегий и технологий) сообщили о том, что власти Киргизии и России обсуждают условия поставок вертолётов Ми-8 и зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», имеющихся в наличии у Вооружённых сил РФ.
Актуальные Новости вчера в 09:32
Происшествия
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прогнозирует обнищание россиян
Анатолий Чубайс, глава «Роснано», спрогнозировал падение уровня жизни в мировом масштабе.
Регион online 02:43
Культура
Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая
Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.
БМ24 05:31
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Футбол
Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
В Ростовской области задержан глава администрации Азова
Ростов-на-Дону, 19 мая 2020, 12:49 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин.
REGNUM 05:49
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной перед супругом
Клум прикрывает свою обнаженную грудь руками и счастливо улыбается. Отмечается, что для своего возраста модель выглядит просто замечательно.
RuNews24.ru 05:03
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия вчера в 05:03
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17