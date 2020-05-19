Москва, 19 мая 2020, 09:47 — REGNUM Жители России в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем 2019 года, об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.

Жители России в апреле на треть сократили свои расходы

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