Коронавирус

REGNUMREGNUMЖители России в апреле на треть сократили свои расходы

Москва, 19 мая 2020, 09:47 — REGNUM Жители России в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем 2019 года, об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.
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Россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

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Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции

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Жители России в апреле на треть сократили свои расходы

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ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

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Россияне на треть сократили расходы в апреле

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Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами

Комсомольская правдавчера в 18:06
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Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

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Общество

В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса

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В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
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Происшествия

В Ростовской области задержан глава администрации Азова

Ростов-на-Дону, 19 мая 2020, 12:49 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин.
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В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

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Общество

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Шоу-бизнес

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Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

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РИА Новости 02:30
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Общество

Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»

Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
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По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

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