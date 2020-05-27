Финансы
REGNUMЖители России в апреле забрали из банков $1,1 млрд
Москва, 27 мая 2020, 10:26 — REGNUM Жители России в апреле забрали со своих валютных банковских депозитов $1,1 млрд, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что граждане сокращают свои сбережения в валюте четвертый месяц подряд.
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
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