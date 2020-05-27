Москва, 27 мая 2020, 10:26 — REGNUM Жители России в апреле забрали со своих валютных банковских депозитов $1,1 млрд, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что граждане сокращают свои сбережения в валюте четвертый месяц подряд.

Жители России в апреле забрали из банков $1,1 млрд

Хоккей НХЛ объявила о плане доигровки сезона Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

Общество В Сочи изменили название реки Хероты В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.

Политика Путин попросил Собянина направить московских врачей в регионы Президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина как можно скорее направить бригады московских медицинских работников в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край, а также во Владимирскую и Псковскую область.

Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. 31

Происшествия 30 сотрудников и пациентов Урюпинского ПНИ заболели коронавирусом За сутки выписаны 133 пациента, поступило 174, с подтвержденной коронавирусной инфекцией в стационарах 1271 человек, в том числе 57 детей. 9

Здоровье Доктор Мясников назвал преувеличенной реакцию на эпидемию коронавируса Реакция общественности на эпидемию коронавируса нового типа преувеличена, поскольку на самом деле это острое респираторное заболевание (ОРЗ) с минимальной смертностью. 3

Армия и оружие ООН: 81% жертв обстрелов Донбасса — жители ДНР и ЛНР Вашингтон, 27 мая 2020, 15:31 — REGNUM В 2019 году из-за артобстрелов Донбассе пострадали 105 гражданских лиц, 81% которых — жители ДНР и ЛНР, сказано в докладе ООН, опубликованном на сайте организации.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6,4K

Общество В Москве изменилась пропускная система Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. 687

Политика Трамп пригрозил закрывать социальные сети Президент США Дональд Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. 8

Общество Биолог объяснила, почему не стоит торопиться переболеть коронавирусом Стремиться скорее переболеть коронавирусом не стоит, пока не появится вакцина от него, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова. 101

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении. 56

Политика Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы 24 июня Москва готова к проведению парада Победы 24 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Здоровье Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.

Футбол Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива» Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.

Экономика Россиянам с августа повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. 1,1K

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Политика Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией "Сегодня Совет [ЕС] одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией", - говорится в распространенном в Брюсселе сообщении.

Общество Минкультуры попросит открыть музейные парки для посетителей Министр культуры Ольга Любимова попросит Роспотребнадзор разрешить доступ посетителей в музейные парки, сообщила РБК пресс-секретарь Минкультуры Анна Усачева.