Финансы

REGNUMREGNUMЖители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка. Уменьшение составило 0,6%, и, таким образом, сегодня в Сбербанке хранится 13,07 трлн рублей российских граждан.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомостивчера в 08:41

Подробнее о событии

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

REGNUMвчера в 16:35

Сбербанк сообщил об оттоке средств населения

News.ruвчера в 21:03

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 миллиардов рублей

URA.Ruвчера в 17:41

Россияне за месяц забрали со счетов в Сбербанке ₽80 млрд

Znak.comвчера в 21:14

Россияне забрали из Сбербанка почти ₽80 млрд за месяц

РБКвчера в 15:36

Население забрало из Сбербанка почти 80 млрд рублей за месяц

Forbesвчера в 12:39

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Ведомостивчера в 08:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Политика

Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Общество

Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Общество

Александра Пахмутова отмечает 90-летие

Сегодня Пахмутова отмечает 90-летие.
Вести.Ru 03:42
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество

Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится

Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.
Российская газета 05:20
Общество

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

RT на русском 01:01
Армия и оружие

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

РИА Новости 05:20
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Культура

Сегодня в Туле назовут самые смешные комедии страны

Молодой коммунар вчера в 04:29
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Культура

Полина Гагарина не сумела сдержать слез и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина расплакалась во время выступления Дмитрия Клинаева на очередном этапе слепых прослушиваний шоу «Голос».
Политическая Экспертиза 05:12
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Политика

В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

РБК вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, на кого похож их с Тимати сын

Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова поделилась трогательным снимком с их маленьким сыном и рассказала, на кого похож Ратмир.
Газета Metro 06 ноября в 07:39
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБК вчера в 21:48
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском вчера в 11:28
Происшествия

В Реутове загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Политика

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное