Финансы

REGNUMREGNUMЖители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка. Уменьшение составило 0,6%, и, таким образом, сегодня в Сбербанке хранится 13,07 трлн рублей российских граждан.
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Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

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