Финансы
REGNUMЖители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка. Уменьшение составило 0,6%, и, таким образом, сегодня в Сбербанке хранится 13,07 трлн рублей российских граждан.
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Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
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В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
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Наука
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Российская газета вчера в 00:55
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Южный Федеральный 09:43
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Нет, телевидение для избранных Ради 20 цифровых телеканалов от своих двух аналоговых отказались 38 млн граждан России.
Красная весна 15:23
Наука
Ученые объяснили женщинам, зачем им клиторы
Комсомольская правда вчера в 09:00
Общество
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Известия 06:15
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Медведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов
Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости».
Коммерсантъ 11:10
Политика
Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.
Парламентская газета 11:35
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Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
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Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
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Кино
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти
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