Финансы

REGNUMREGNUMЖители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка. Уменьшение составило 0,6%, и, таким образом, сегодня в Сбербанке хранится 13,07 трлн рублей российских граждан.
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с чего всё началось

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости08 ноября в 08:41

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Россияне за месяц забрали со счетов в Сбербанке ₽80 млрд

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URA.Ru08 ноября в 17:41
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