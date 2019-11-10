Экономика
АБНРоссияне забрали из Сбербанка 80 млрд рублей за месяц
Объем физических средств в банке в октября уменьшился на 79 млрд рублей или на 0,6%. Так, в настоящее время на счетах Сбербанка храниться 13,07 трлн рублей россиян. Как сообщают в пресс-службе компании, причинами оттока стали замедление инфляции и снижение ключевой ставки Центробанка.
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Граждане России за месяц вывели со счетов Сбербанка почти 80 млрд рублей
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80 млрд рублей забрали россияне за месяц у Сбербанка из-за снижения ставок
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