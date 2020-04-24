с чего всё началось

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 153

Политика Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.

Киберспорт Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.

Политика Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия". 413

Политика Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 148

Общество Голикова назвала число молодых жертв коронавируса Как сообщила вице-премьер, четверо умерших (или 0,65%) — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. 1

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Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 1,3K

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Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 347