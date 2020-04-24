Финансы
RuNews24.ruЖители России забирают валюту из банков
Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru04:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Политика
Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.
Lenta.ru 06:38
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости 09:46
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru вчера в 11:54
Киберспорт
Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas
Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru вчера в 15:19
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
Политика
Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса
Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Голикова назвала число молодых жертв коронавируса
Как сообщила вице-премьер, четверо умерших (или 0,65%) — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
НТВ 12:58
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Гаджеты
В России начались продажи нового смартфона iPhone SE
В России 24 апреля стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.
Инфорос 04:55
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Общество
Автопроизводители предложили Путину меры по поддержке отрасли
В свою очередь, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин призвал Путина принять меры по поддержке отрасли, в том числе обеспечить опережающие закупки автомобильной техники госорганами и ведомствами.
Известия 09:18
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Кино
«Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Телеканал «Россия 1» покажет новый драматический сериал под названием «Черное море». Показ картины приурочен к празднованию 75-летия Победы.
Inc-news.ru 21 апреля в 15:22
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Общество
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Политика
Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.
РИА Новости вчера в 12:00
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46