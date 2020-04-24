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На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
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