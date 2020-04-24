с чего всё началось

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Футбол Рой Кин: «Я бы не пошел на снижение зарплаты, если бы сейчас играл в топ-клубе» Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что не пошел бы на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса, если бы выступал сейчас в топ-клубе.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Алтае увеличилось на восемь Число зараженных коронавирусом на Алтае увеличилось еще на восемь. Таким образом, всего в крае зарегистрировано 152 случая заражения. 320

Наука Названы лучшие ткани для самодельных масок Самым эффективным сочетанием оказались шелк и плотная хлопчатобумажная ткань. Маска из таких материалов задерживала 99% частиц аэрозолей.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 26

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Космос Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур «С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter. 12

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 175

Происшествия Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе. 34

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Общество Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. 101

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 188

Общество Найден источник коронавируса в Нью-Йорке Власти Нью-Йорка нашли источник коронавируса. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил что, вероятнее всего, он был завезен из Италии.

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