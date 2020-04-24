с чего всё началось

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.

Общество Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП «По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. 1

Происшествия Еще один случай COVID-19 подтвердили на Сахалине Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области.

Футбол В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия. 1

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю. 24

Политика СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

Здоровье Беглов выразил соболезнования семье Филиппова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова. 25

Общество Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая. 3

Политика В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос. 251

Кино 10-летняя российская актриса сыграет в голливудском сериале Одну из ключевых ролей в новом американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» исполнит десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева, 22 апреля сообщает Deadline. 313

Авто Подержанные Porsche сравнялись в цене с новыми Как выяснило издание «Инфореактор», подержанные Porsche 911 конца 70-х сейчас предлагаются за 14 млн. рублей, что даже больше, чем просят за новые из автосалона. 19

Происшествия Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

Здоровье 28 апреля в Бурятии опять закроются парикмахерские Документ вступает в силу 28 апреля. Он будет действовать минимум до 30 апреля. Салонам красоты дали добро на открытие больше недели назад. 17

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 759