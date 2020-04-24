Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruЖители России забирают валюту из банков

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru04:21

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Россияне начали забирать со вкладов валюту

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Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правда05:03

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru04:21
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Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками

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Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

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