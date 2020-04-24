с чего всё началось

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,7K

Экономика Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Общество Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 103

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 264

Политика Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками 23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США. 1

Здоровье В США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19. 1

Армия и оружие Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае угрозы Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранские военнослужащие могут начать обстрел кораблей Соединенных Штатов, если они будут угрожать безопасности Исламской республики. 80

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября. 17

Армия и оружие Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 115

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 145

Политика Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 11

Происшествия В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. 3

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 217

Экономика Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, прокомментировал призыв Центробанка ограничить публичную активность господина Глазьева. 3,7K

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Футбол «Челси» продлил контракт с Жиру до 2021 года Контракт с 33-летним французом истекал 30 июня нынешнего года. О финансовой части сделки пока что ничего неизвестно.