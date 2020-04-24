Финансы
RuNews24.ruЖители России забирают валюту из банков
Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru04:21
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Комментарии
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Экономика
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 13:22
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Общество
Голикова: население устало от ограничений из-за коронавируса
Население устало от ограничений.
Коммерсантъ 12:28
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками
23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США.
Вести.Ru 11:55
Здоровье
В США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов
Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 12:19
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае угрозы
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранские военнослужащие могут начать обстрел кораблей Соединенных Штатов, если они будут угрожать безопасности Исламской республики.
Военное дело 01:00
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Армия и оружие
Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию
В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
ГЛАС.RU 09:14
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Гаджеты
В России стартовали продажи нового iPhone SE
Недорогой смартфон «яблочной компании» iPhone SE появился в продаже на территории РФ.
Газета DAILY вчера в 13:37
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 12:59
Происшествия
В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве
Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 12:47
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес
Сергей Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, прокомментировал призыв Центробанка ограничить публичную активность господина Глазьева.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Футбол
«Челси» продлил контракт с Жиру до 2021 года
Контракт с 33-летним французом истекал 30 июня нынешнего года. О финансовой части сделки пока что ничего неизвестно.
ODDS.ru 12:14
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Общество
Коронавирусом заразился управделами Московской патриархии
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Труд 07:21