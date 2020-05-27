Финансы

REGNUMREGNUMЖители России забирают валюту из банков четыре месяца подряд

Москва, 27 мая 2020, 13:35 — REGNUM Валютные вклады граждан в российских банках сокращаются четвёртый месяц подряд. С начала года вкладчики забрали почти всю валюту, которую накопили в банках за 2019 год, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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