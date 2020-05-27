Финансы
REGNUMЖители России забирают валюту из банков четыре месяца подряд
Москва, 27 мая 2020, 13:35 — REGNUM Валютные вклады граждан в российских банках сокращаются четвёртый месяц подряд. С начала года вкладчики забрали почти всю валюту, которую накопили в банках за 2019 год, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек
Еще 268 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, заявили 28 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 03:56
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Армия и оружие
Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани»
Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».
REGNUM 04:24
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА 26 мая в 04:29
Общество
В Тульской области за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом
Сразу шесть летальных случаев среди пациентов с положительными тестами на коронавирус подтверждено за последние сутки в Тульской области, информацию 28 мая опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:56
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Трамп готовит указ о работе социальных сетей
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся деятельности социальных сетей.
Вести.Ru 01:42
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Билли Айлиш выпустила короткометражный фильм о бодишейминге
News.ru вчера в 06:20
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Общество
В Пермском крае вновь выявили 44 случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых три - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА 03:40
Экономика
Многие волгоградцы решаются на оформление ипотечных каникул
Многие волгоградцы решаются на оформление так называемых ипотечных каникул – это дополнительная договоренность с банком об отсрочке платежей, чтобы в кризисный период сэкономить семейный бюджет и, что немаловажно, не испортить свою кредитную историю.
ГТРК Волгоград-ТРВ 25 мая в 09:20
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Гаджеты
Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70
Любимый город вчера в 16:33
Политика
Архангельская область и НАО разработают общую программу развития
Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания с врио главы НАО Юрием Бездудным и вице-премьером — полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым сообщил, что в настоящее время все усилия направлены на подготовку экономической части программы по экономическому объединению регионов.
Inkazan 26 мая в 13:42
Автоспорт
Боттас вступил в переговоры с «Ред Булл»
Sport.ru вчера в 17:14
Авто
Hyundai официально показал фото обновленного Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 26 мая в 01:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Общество
Стало известно о подорожании ОСАГО для автомобилистов
Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов. Об этом сообщили журналисты из "Газеты.ру".
Piter.tv 03:38
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55