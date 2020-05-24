Общество

ИзвестияИзвестияЖители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини. Горожане разделись и разместили фотографии в сообществе «Самара Live» во «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Самарцы запустили флешмоб Vkontakte
, чтобы поддержать медсестру из Тулы, прославившуюся на всю Россию из-за фотографии в защитном костюме поверх купальника.
Вести.Ru14:05

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Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Тульская пресса09:32

Жители Самары сфотографировались в купальниках и защитных комбинезонах в поддержку медсестры из Тулы

Телеканал 360°05:47

Самарцы поддержали тульскую медсестру, организовав флэшмоб

Тульские новости08:00

Жители Самары устроили флешмоб в купальниках в поддержку тульской медсестры

Говорит Москва05:56

Жители Самары поддержали тульскую медсестру, надев поверх своих купальников защитные костюмы

Центр 7109:15

Жители Самары, раздевшись, поддержали медсестру из Тулы

ГТРК Самара02:20

«Трудно дышать, пот градом»: Самарцы поддержали тульскую медсестру, примерив защитные костюмы на купальники

КП - Самаравчера в 11:13
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