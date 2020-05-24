Общество
ИзвестияЖители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини. Горожане разделись и разместили фотографии в сообществе «Самара Live» во «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Самарцы запустили флешмоб Vkontakte, чтобы поддержать медсестру из Тулы, прославившуюся на всю Россию из-за фотографии в защитном костюме поверх купальника.Вести.Ru14:05
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