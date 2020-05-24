Общество
ИзвестияЖители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини. Горожане разделись и разместили фотографии в сообществе «Самара Live» во «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Самарцы запустили флешмоб Vkontakte, чтобы поддержать медсестру из Тулы, прославившуюся на всю Россию из-за фотографии в защитном костюме поверх купальника.Вести.Ruвчера в 14:05
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Жители Самары устроили флешмоб в купальниках в поддержку тульской медсестры
Говорит Москвавчера в 05:56
Жители Самары сфотографировались в купальниках и защитных комбинезонах в поддержку медсестры из Тулы
Телеканал 360°вчера в 05:47
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Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
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Lenta.ru 00:16
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Вероятнее всего, что представленный на фото автомобиль имеет простую комплектацию, о чём говорят стальные колёсные диски, отсутствие светодиодных ходовых огней в переднем бампере и поворотники на передних крыльях.
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Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Шоу-бизнес
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JustMedia 21 мая в 03:25
Армия и оружие
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Lenta.ru 22 мая в 10:55
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Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
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Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
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Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен
Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 22 мая в 16:43