с чего всё началось

Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини. Горожане разделись и разместили фотографии в сообществе «Самара Live» во «ВКонтакте».

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

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