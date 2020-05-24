Общество

ИзвестияИзвестияЖители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини. Горожане разделись и разместили фотографии в сообществе «Самара Live» во «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Самарцы запустили флешмоб Vkontakte
, чтобы поддержать медсестру из Тулы, прославившуюся на всю Россию из-за фотографии в защитном костюме поверх купальника.
Вести.Ruвчера в 14:05

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Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Тульская прессавчера в 09:32

«Трудно дышать, пот градом»: Самарцы поддержали тульскую медсестру, примерив защитные костюмы на купальники

КП - Самара22 мая в 11:13

Самарцы поддержали тульскую медсестру, организовав флэшмоб

Тульские новостивчера в 08:00

Жители Самары устроили флешмоб в купальниках в поддержку тульской медсестры

Говорит Москвавчера в 05:56

Жители Самары сфотографировались в купальниках и защитных комбинезонах в поддержку медсестры из Тулы

Телеканал 360°вчера в 05:47

Жители Самары, раздевшись, поддержали медсестру из Тулы

ГТРК Самаравчера в 02:20

Жители Самары поддержали тульскую медсестру, надев поверх своих купальников защитные костюмы

Центр 71вчера в 09:15
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 21 мая в 09:58
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv 22 мая в 04:24
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Происшествия

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

РБК вчера в 08:22
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Здоровье

Названа повышающая риск смерти от коронавируса болезнь

Чащe других послe заражения коронавирусной инфекцией умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.
Известия вчера в 17:30
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
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Авто

Появились первые фото нового Kia Rio для России

Вероятнее всего, что представленный на фото автомобиль имеет простую комплектацию, о чём говорят стальные колёсные диски, отсутствие светодиодных ходовых огней в переднем бампере и поворотники на передних крыльях.
Тарантас Ньюс вчера в 23:35
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Театры

Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса

Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.
Театрал 22 мая в 08:40
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Общество

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
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Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 22 мая в 10:55
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Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
2
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post 22 мая в 23:00
76
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
2
Общество

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

В воскресенье газета New York Times отвела всю первую полосу статье о погибших от коронавируса в США.
Московский Комсомолец вчера в 23:28
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 22 мая в 01:18
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Кино

Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»

REGNUM 22 мая в 15:03
Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
8
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
29
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
19
Гаджеты

Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен

Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
iXBT.com вчера в 12:50
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,3K
Шоу-бизнес

Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

Gazeta.SPb 22 мая в 16:43
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