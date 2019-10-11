Происшествия
RT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Армия и оружие
Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон уже готов ввести санкции против Турции.
Life.ru 10:19
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru 05:00
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Футбол
Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»
Швед Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как уговорил Романа Абрамовича купить «Челси» в 2003 году.
Metaratings 07:55
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Киберспорт
В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged
В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru вчера в 04:26
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против Нигерии. Форвард был заменен на 12-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс 08:52
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Музыка
Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
АТВмедиа 10:15
Общество
У жильцов аварийного дома на Урале пригрозили забрать детей
В городе Верхний Уфалей в Челябинской области местные власти пригрозили жильцам аварийного дома отнять у них несовершеннолетних детей, если они не переселятся в другие квартиры.
Газета.Ru 08:51
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
RT на русском 10:21
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Экономика
ФРС США возвращается к скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 11 октября в 22:30
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru вчера в 04:01
Здоровье
В Удмуртии увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
В этом году в Удмуртии зарегистрировано на 47% больше заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, или «мышиная лихорадка»), чем в прошлом.
КП - Ижевск 10:15
Кино
Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма
Известия вчера в 00:06
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