Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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Маленькие вклады жителей Чечни связывают с низкой финансовой грамотностью

News.ru09:28

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Назван средний размер банковских счетов россиян

Московский Комсомолец04:36

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новости08:15
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Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
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"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:29
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Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
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В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Экономика

Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
РИА Новости 05:57
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Технологии

Хакеры украли данные свыше 1 млрд пользователей Сети

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Футбол

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Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

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Происшествия

После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
REGNUM 08:56
Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс 08:59
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Наука

Бактериальные полимеры ускорили заживление костей

Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
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Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета 03:01
Общество

Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
Интерфакс 06:11
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
Политика

Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС

Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
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Общество

Вячеслав Володин встретился с предпринимателями

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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Общество

Росконтроль провел исследование краковской колбасы

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
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Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
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Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
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Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
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Украина втридорога закупит российский уголь в Европе

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