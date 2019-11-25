Экономика
КоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Боевой исполин в составе российской группы ВМФ примет участие в совместных учениях соединений России, ЮАР и Китая, сообщает ТАСС.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Технологии
Хакеры украли данные свыше 1 млрд пользователей Сети
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Происшествия
После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность
В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
Общество
Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber
TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Наука
Бактериальные полимеры ускорили заживление костей
Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Общество
Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов
Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Политика
Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС
Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
Общество
Вячеслав Володин встретился с предпринимателями
Общество
Росконтроль провел исследование краковской колбасы
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
Экономика
Украина втридорога закупит российский уголь в Европе
Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.