Экономика
REGNUMЖители Северного Кавказа накопили меньше всех на банковских вкладах
Из десятки «самых бедных» удалось выйти лишь Северной Осетии (11-е место от конца), жители которой в среднем накопили по 62,3 тыс. рублей. И наибольшая сумма среди субъектов СКФО на депозитах населения Ставрополья. Средняя сумма банковских вкладов жителей края составила 96,7 тыс. рублей.
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Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Политика
Медведев уволил главу российского мусорного оператора
Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».
Спорт
Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
Сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Технологии
Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру
Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Путин посетит Китай в 2020 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году Китай.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Политика
Майкл Блумберг собрался в президенты США
Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
Футбол
Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире
Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Наука
Выявлено, обладатели какой группы крови наименее подвержены раку
В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Шоу-бизнес
Известную певицу и актрису нашли мертвой в Южной Корее
Скончалась 28-летняя южнокорейская певица и актриса Гу Хара.
Технологии
Создатель Интернета призвал сделать его безопасным
Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
В Госдуме слова Лукашенко про Калининград назвали сигналом для НАТО
Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград сигналом НАТО.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Здоровье
В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь
Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".