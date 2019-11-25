Экономика

REGNUMREGNUMЖители Северного Кавказа накопили меньше всех на банковских вкладах

Из десятки «самых бедных» удалось выйти лишь Северной Осетии (11-е место от конца), жители которой в среднем накопили по 62,3 тыс. рублей. И наибольшая сумма среди субъектов СКФО на депозитах населения Ставрополья. Средняя сумма банковских вкладов жителей края составила 96,7 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать866

Подробнее о событии

Маленькие вклады жителей Чечни связывают с низкой финансовой грамотностью

News.ru09:28

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новости08:15

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей

Московский Комсомолец10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

БИЗНЕС Online 07:57
Политика

Медведев уволил главу российского мусорного оператора

Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».
Discover24 04:52
Спорт

Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА

Сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Чемпионат 15:46
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва 11:20
Технологии

Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Ferra вчера в 09:17
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Политика

Путин посетит Китай в 2020 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году Китай.
РИА Новости 09:45
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Политика

Майкл Блумберг собрался в президенты США

Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
Коммерсантъ 11:32
Футбол

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Евро-футбол.ру 15:38
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM 12:36
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Наука

Выявлено, обладатели какой группы крови наименее подвержены раку

В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Ugpressa.ru 11:37
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru 08:35
Шоу-бизнес

Известную певицу и актрису нашли мертвой в Южной Корее

Скончалась 28-летняя южнокорейская певица и актриса Гу Хара.
Росбалт вчера в 09:16
Технологии

Создатель Интернета призвал сделать его безопасным

Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
UfacityNews.ru 14:01
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Политика

В Госдуме слова Лукашенко про Калининград назвали сигналом для НАТО

Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград сигналом НАТО.
Газета.Ru 14:44
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Здоровье

В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь

Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Сахалин.Инфо 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное