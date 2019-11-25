Из десятки «самых бедных» удалось выйти лишь Северной Осетии (11-е место от конца), жители которой в среднем накопили по 62,3 тыс. рублей. И наибольшая сумма среди субъектов СКФО на депозитах населения Ставрополья. Средняя сумма банковских вкладов жителей края составила 96,7 тыс. рублей.

Жители Северного Кавказа накопили меньше всех на банковских вкладах

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