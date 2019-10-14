Армия и оружие
News.ruЖители Сирии обращаются за помощью в ЦПВС из-за гуманитарного кризиса
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал о многочисленных обращениях населения северо-восточных районов республики с просьбами о помощи из-за операции Вооружённых сил Турции и гуманитарного кризиса в регионе.
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Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ 17:54
Экономика
Путин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Интерфакс 07:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс 21:19
Политика
Премьер Украины ответил на сообщения о посещении концерта неонацистов
Журналистская правда 08:03
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК 18:48
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Лучшей «Женщиной-кошкой» киноманы считают Мишель Пфайффер, сыгравшую эту роль в 1992 году.
Телеканал 360° 20:19
Гаджеты
Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года
Пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя М.Гуцериева) сообщила о том, что специалисты ритейлера завершили исследование развития отечественного рынка смартфонов за первые девять месяцев текущего года.
Infonex.ru 13:24
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Политика
США ввели санкции против Турции и отправляют делегацию в Анкару
Возможные активы в США будут заморожены. Турецким министрам въезд в Соединенные Штаты теперь запрещен.
Эхо Москвы 20:12
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Экономика
Виктор Томенко обсудил с депутатами проект бюджета
14 октября в краевом Законодательном Собрании состоялась рабочая встреча Виктора Томенко с председателем парламента Александром Романенко, руководителями фракций и комитетов.
Алтайская правда 05:45
Здоровье
Медведев дал поручения регионам по национальным проектам
Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 17:01
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Актуальные Новости 03:45
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс 13:03
Происшествия
МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП
МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.
RT на русском 20:35
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:52
Наука
За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира?
29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.
Парламентская газета 18:35
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41