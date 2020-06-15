Финансы
Уральский рабочийЖители Свердловской области снова понесли деньги в банки
Объем депозитов юридических лиц, размещенных в банках Свердловской области, на 1 мая 2020 года составляет 147,6 миллиарда рублей. Средства индивидуальных предпринимателей — 23,2 миллиарда рублей.
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Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
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Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Происшествия
Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса 21:46
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
Спорт
В Токио заявили о возможном переносе Олимпиады
В конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие Игр должно состояться 23 июля 2021 года, а Паралимпийским играм будет дан старт 24 августа.
ТК Звезда 23:28
Экономика
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ 21:43
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости 11:46
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Кино
Анна Чиповская сыграет в screenlife-сериале «Взаперти»
Российская актриса Анна Чиповская исполнит главную роль в вертикальном screenlife-сериале "Взаперти", полностью снятом на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra.
Piter.tv 03:39
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 22:54
Игры
Electronic Arts показала два новых арта Star Wars: Squadrons
Electronic Arts опубликовала два новых промоизображения игры Star Wars: Squadrons.
CyberSport.ru вчера в 22:28
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Кино
На экраны выйдет сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка
Культуромания 13 июня в 03:45
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
РИА Новости 09:47
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Происшествия
В Алтайском крае несколько часов искали двухлетнего малыша
В результате пропал двухлетний малыш, которого искали несколько часов в лесу и на водоеме.15 июня в 19:20 в ЕДДС Шипуновского района поступило сообщение о пропаже двухлетнего мальчика на озере Кривое, в двух километрах от села Усть-Порозиха.
Алтайская правда 21:27
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Общество
Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников
Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily вчера в 08:45