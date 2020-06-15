Объем депозитов юридических лиц, размещенных в банках Свердловской области, на 1 мая 2020 года составляет 147,6 миллиарда рублей. Средства индивидуальных предпринимателей — 23,2 миллиарда рублей.

Жители Свердловской области снова понесли деньги в банки

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