Кроме Ингушетии, более половины своих расходов на продукты питания также направляют жители Дагестана (53,8%), а более 40% своего бюджета тратят на еду жители 10 российских регионов. Низкие траты на еду, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).

с чего всё началось

РИА Новости провели исследование, в котором выявили, сколько тратят жители разных регионов на еду. Согласно данным издания, в Татарстане эта сумма - наименьшая по стране, она составляет 21,8% всех расходов жителей республики.

Жители Татарстана тратят на еду меньше остальных россиян

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