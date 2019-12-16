Общество
ProGorodChelny.ruЖители Татарстана тратят на еду меньше остальных россиян
РИА Новости провели исследование, в котором выявили, сколько тратят жители разных регионов на еду. Согласно данным издания, в Татарстане эта сумма - наименьшая по стране, она составляет 21,8% всех расходов жителей республики.
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с чего всё началось
Кроме Ингушетии, более половины своих расходов на продукты питания также направляют жители Дагестана (53,8%), а более 40% своего бюджета тратят на еду жители 10 российских регионов. Низкие траты на еду, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).РИА Новостивчера в 17:05
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Политика
Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса
В Кремле не видят противоречий в участии помощника президента РФ Владислава Суркова в съезде "Союза добровольцев Донбасса": российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Политика
Киев рассчитывает на новое перемирие в Донбассе
Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Общество
В Севастополе затонула и всплыла списанная подлодка
В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, позже она всплыла.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом
Космос
«Роскосмос» намерен доставлять корабли к МКС за два часа
Сегодня, напомним, российские корабли добираются до орбитальной станции либо по стандартной схеме, которая длится двое суток, либо по быстрой – шестичасовой.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Футбол
России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
Общество
Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
Наука
Древние черепки уточнили время возникновения скотоводства
Как сообщает РИА Новости, в данном случае предметом изучения и анализа были черепки сосудов прикаспийской археологической культуры, существовавшей на крайнем востоке Европы около VI тысячелетия до нашей эры.
Общество
Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике
Здоровье
Шесть продуктов, которые не едят врачи-диетологи
Шесть консультантов-диетологов рассказали о шести продуктах, которые они не будут есть. Этот перечень опубликовало издание Everyday Health.
Политика
Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".