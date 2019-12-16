Общество

ProGorodChelny.ruProGorodChelny.ruЖители Татарстана тратят на еду меньше остальных россиян

РИА Новости провели исследование, в котором выявили, сколько тратят жители разных регионов на еду. Согласно данным издания, в Татарстане эта сумма - наименьшая по стране, она составляет 21,8% всех расходов жителей республики.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Исследование выявило, сколько тратят на еду в разных регионах России

Кроме Ингушетии, более половины своих расходов на продукты питания также направляют жители Дагестана (53,8%), а более 40% своего бюджета тратят на еду жители 10 российских регионов. Низкие траты на еду, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).
РИА Новостивчера в 17:05

Подробнее о событии

Названы регионы России с самыми большими тратами на продукты

RT на русскомвчера в 18:56

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Lenta.ruвчера в 20:14

Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду

Газета.Ruвчера в 19:17

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Российская газетавчера в 20:20

Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду

Известиявчера в 18:03

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду

Комсомольская правдавчера в 17:53

Эксперты назвали регионы РФ с самыми высокими и низкими тратами на еду

ПРАЙМвчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса

В Кремле не видят противоречий в участии помощника президента РФ Владислава Суркова в съезде "Союза добровольцев Донбасса": российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:38
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

РИА Новости 05:25
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
REGNUM 05:32
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Общество

Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Росбалт 14 декабря в 11:45
Политика

Киев рассчитывает на новое перемирие в Донбассе

Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
ФАН 03:27
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 14 декабря в 18:55
Общество

В Севастополе затонула и всплыла списанная подлодка

В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, позже она всплыла.
Дождь вчера в 02:27
Космос

Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли

Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Vevby.ru 14 декабря в 12:37
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 14 декабря в 12:18
Армия и оружие

В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом

В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Российская газета 14 декабря в 04:18
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом

Волга-Каспий 05:27
Космос

«Роскосмос» намерен доставлять корабли к МКС за два часа

Сегодня, напомним, российские корабли добираются до орбитальной станции либо по стандартной схеме, которая длится двое суток, либо по быстрой – шестичасовой.
Портал Поиск 02:20
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском вчера в 23:18
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Футбол

России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
BFM.ru 02:47
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
РБК 04:09
Общество

Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
РЕН ТВ 05:15
Наука

Древние черепки уточнили время возникновения скотоводства

Как сообщает РИА Новости, в данном случае предметом изучения и анализа были черепки сосудов прикаспийской археологической культуры, существовавшей на крайнем востоке Европы около VI тысячелетия до нашей эры.
Популярная механика 05:05
Общество

Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике

Мойка78 вчера в 12:10
Здоровье

Шесть продуктов, которые не едят врачи-диетологи

Шесть консультантов-диетологов рассказали о шести продуктах, которые они не будут есть. Этот перечень опубликовало издание Everyday Health.
Tomsk.Ru 05:31
Политика

Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
ТАСС 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное