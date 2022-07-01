«В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», — подчеркнул офицер.
Президент России своим решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов, буквально "щелкнув их по носу", пишет Financial Times.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.