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Жители Узбекистана вышли на митинги после конституционной реформы

Жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию страны.
Газета.Ru
В узбекской республике Каракалпакия начались массовые протесты из-за поправок, которые планируется внести в конституцию страны.
Lenta.ru
Волнения вспыхнули после исключения из нового варианта Конституции особого статуса Каракалпакстана.
Московский Комсомолец
Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана -- здесь проживают около двух миллионов человек.
Коммерсантъ

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В Каракалпакии протестовали против изменения конституции Узбекистана
ИА Красная Весна13:40
В Узбекистане начались массовые протесты из-за изменений в Конституцию
Московский Комсомолец13:11
В Каракалпакстане жители протестуют против внесения поправок в конституцию
Общественная служба новостей11:23
Жители Узбекистана вышли на митинги после конституционной реформы
Коммерсантъ12:46
MAKAN.UZ заявил о массовых протестах в узбекской Каракалпакии из-за поправок в конституцию
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В Узбекистане начался массовый протест против изменения Конституции
Газета.Ru11:26
Жители Узбекистана вышли на акцию протеста против поправок в Конституцию
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