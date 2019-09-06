с чего всё началось

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид существа.

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

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