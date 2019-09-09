Общество
Газета.RuЖители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live. По словам пары, существо было похоже на змею с клыками и клювом.
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Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Общество
Роскачество проверило шоколадные шарики
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия вчера в 22:06
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм вчера в 20:52
Общество
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 07 сентября в 17:02
Экономика
Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда
Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда.
Известия 01:47
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском вчера в 18:51
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Авто
Как Lada 4×4 могла стать пляжным багги
Внедорожник был предназначен для эксплуатации как в качестве пляжного багги, так и на лыжных трассах зимой.
Daily-Motor.Ru 00:58
Политика
Андрей Назаров назначен и.о. вице-премьера правительства Башкирии
Врио главы региона Радий Хабиров озвучил кадровое назначение на оперативном совещании в правительстве Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии назначен 49-летний Андрей Назаров.
Аргументы и Факты - Уфа 01:36
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Экономика
«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти
«Транснефть» отвергла предложение «Роснефти» по контролю качества. Нефтяная компания выступила против привлечения независимых экспертов.
Невские Новости вчера в 20:58
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «„Феррари“ просто была быстрее»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с победой на Гран-при Италии.
Sports.ru вчера в 10:55
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
Газета.Ru 01:43
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Происшествия
В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
Известия вчера в 12:35
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14