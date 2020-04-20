Общество
RT на русскомВ центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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Дзамболат Тедеев обратился к участникам митинга на Площади Свободы
15-й Регион (Северная Осетия)11:12
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Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Здоровье
Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса
Люди становятся бессимптомными носителями либо в силу генетических особенностей, либо из-за малого числа вирусных частиц, попавших в организм, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.
Взгляд.ру 06:12
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 1 июня
Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава ускорить процедуру регистрации вакцины от COVID-19.
Говорит Москва 09:55
Общество
Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса
Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:50
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM вчера в 18:15
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Российская газета 10:49
Общество
Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 миллионов рублей
MedikForum.ru 10:33
Гаджеты
Процессоры Ryzen 3 3000 предложат четыре ядра Zen 2 чуть дороже $100
Сообщается, что готовящиеся процессоры AMD с четырьмя ядрами Zen 2 и восемью потоками будут продаваться по цене чуть выше 100 долларов США.
3DNews 10:01
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Происшествия
В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 10:51
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда вчера в 12:45
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Происшествия
Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии
Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Экономика
Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки
Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку.
РБК 10:59
Здоровье
В Дорогобуже и Верхнеднепровском введут карантин
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в соседних муниципалитетах и с целью сохранения жизни и здоровья наших жителей, считаю правильным ввести ограничительные мероприятия (карантин) на территории города Дорогобужа и посёлка городского типа Верхнеднепровский.
SmolDaily 11:15
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30