с чего всё началось

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 801

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 2

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 1,2K

Здоровье Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса Люди становятся бессимптомными носителями либо в силу генетических особенностей, либо из-за малого числа вирусных частиц, попавших в организм, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко. 3

Общество Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным. 161

Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 199

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,1K

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3K

Происшествия Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News. 375

Здоровье На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения. 4

Здоровье В Саратовской области вводится пропускной режим В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона. 19

Общество «Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций. 225

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. 49

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 214

Экономика Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки Минэкономразвития направило в профильные ведомства проект последовательности действий для компаний из списка системообразующих, чтобы получить господдержку.

Здоровье В Дорогобуже и Верхнеднепровском введут карантин Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в соседних муниципалитетах и с целью сохранения жизни и здоровья наших жителей, считаю правильным ввести ограничительные мероприятия (карантин) на территории города Дорогобужа и посёлка городского типа Верхнеднепровский.