Общество

RT на русскомRT на русскомВ центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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с чего всё началось
Более полутора тысяч протестующих собрались 20 апреля на проходящей в центре Владикавказа несанкционированной акции протеста, сообщают
 портал «ОВД-Инфо» и ГТРК «Алания» со ссылкой на очевидцев.
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