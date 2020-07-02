Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый зампредседателя облдумы Сергей Булгаков.

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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

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