Общество

RT на русскомRT на русскомЖители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый зампредседателя облдумы Сергей Булгаков.
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Волгоградцы проголосовали за московское время

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В Волгоградской области сторонники московского времени побеждают в опросе

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«Считать будем несколько дней»: волгоградцы голосовали за переход на московское время

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Большинство волгоградцев проголосовали за переход на московское время

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Волгоград проголосовал за возвращение московского времени

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Специалисты оценили вероятность нового перехода Волгоградского региона на московское время

Волжская правда (г. Волжский)30 июня в 02:51

Жители Волгоградской области активно принимают участие в опросе о часовом поясе

ГТРК Волгоград-ТРВ29 июня в 03:10
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Овечкин и Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали по поправкам к Конституции Российской Федерации.
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

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Политика

МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ

Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
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«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
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Епархия изучит данные о насилии над детьми в монастыре на Урале

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Авто

На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки

На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Происшествия

После скандала в лицее Вольска директора задержали за взятки

В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе".
Четвертая Власть 05:44
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Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы

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Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
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В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Экономика

«Роснефть» назначила нового первого вице-президента компании

Вице-президент «Роснефти» по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро назначен первым вице-президентом компании, говорится в сообщении «Роснефти».
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Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске

Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:43
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Армия и оружие

В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
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Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

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Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
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