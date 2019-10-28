Жителям Крыма придется копить на частный дом дольше других обитателей России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг доступности жилья составили аналитики портала «Мир квартир», сопоставив средние зарплаты (по данным Росстата) со средними ценами на дома.

Жителям Крыма придется копить на частный дом дольше всех в России

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