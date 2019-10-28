Общество
Новый ДеньЖителям Крыма придется копить на частный дом дольше всех в России
Жителям Крыма придется копить на частный дом дольше других обитателей России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг доступности жилья составили аналитики портала «Мир квартир», сопоставив средние зарплаты (по данным Росстата) со средними ценами на дома.
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Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
Происшествия
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Технологии
Adobe раскрыла информацию о 7,5 млн учётных записях Creative Cloud
Как именно информация была обнаружена, не детализируется, но господин Дьяченко смог собрать адреса электронной почты; даты создания аккаунта; используемые продукты Adobe; статус подписки; информацию о том, является ли пользователь сотрудником Adobe; идентификаторы участников; время с момента последнего входа в систему; страну проживания и текущий статус оплаты скомпрометированных учётных записей.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива.
Общество
Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом
Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
Общество
В Москву идет резкое похолодание
Во вторник днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем в Москве максимум около + 5 градусов, ночью вновь столбики термометров опустятся до нуля и местами перейдут нулевую отметку.
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Политика
Горбачев назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы.
Наука
Квантовое превосходство
Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
Шоу-бизнес
За младшей дочкой Заворотнюк ухаживает бабушка
Актриса подарила матери роскошную иномарку В начале минувшего марта Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев подтвердили новость о том, что у них родилась дочка по имени Мила.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Происшествия
Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья солдат очнулся
Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, пришел в чувство в столичной больнице.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Происшествия
Из-за непогоды в Ярославской области задерживается движение поездов
Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 октября из-за плохой погоды и шквалистого ветра на ряде участков СЖД были повреждены линии связи, из-за этого произошли остановки и задержки пригородных и пассажирских поездов в Ярославской и Вологодской областях.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация населения
В калифорнийском округе Сонома проводится самая крупная эвакуация в истории штата.
Общество
Польские следователи осматривают части упавшего под Смоленском Ту-154М
В рамках запроса польской стороны правовой помощи представители СК совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к очередному осмотру частей разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского.
Политика
Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение.
Экономика
Forbes: Сестры из Липецкой области с нуля создали агрохолдинг с выручкой 17,1 млрд рублей
Сестры-близнецы Евгения Уваркина и Елена Латышева с нуля создали агрохолдинг, выручка которого в прошлом году составила 17,1 млрд рублей.