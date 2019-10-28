Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе. По данным исследователей, средняя зарплата на Ямале составляет 104 035 рублей в месяц, в средняя цена частного дома в округе — 5 174 367 рублей.

Жители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года

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