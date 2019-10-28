Общество
Московский Комсомолец ЯмалЖители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года
Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе. По данным исследователей, средняя зарплата на Ямале составляет 104 035 рублей в месяц, в средняя цена частного дома в округе — 5 174 367 рублей.
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При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
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Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Плутон должен считаться планетой.
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Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
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В России увеличился средний возраст, в котором диагностируют рак
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
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В Москве начался пожар возле стадиона «Спартака»
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Шнуров прокомментировал распад группы «Ленинград»
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Общество
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Ученик десятого класса из Екатеринбурга Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России после того, как воспроизвёл по памяти более 13 тыс. знаков числа пи (π).
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В интернете появились первые изображения компактного кроссовера Toyota Raize, мировой дебют которого запланирован на начало ноября этого года.
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Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
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Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
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