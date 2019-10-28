Общество
Московский Комсомолец ЯмалЖители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года
Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе. По данным исследователей, средняя зарплата на Ямале составляет 104 035 рублей в месяц, в средняя цена частного дома в округе — 5 174 367 рублей.
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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Политика
Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с РФ
Сегодня Украина сделала заявление, что намерена выполнить требования ВТО по поводу пошлин на российский нитрат аммония.
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Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
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В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
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Даниил Квят: Судьи просто убивают Формулу-1 штрафами
Пилот Торо Россо Даниил Квят прокомментировал решение стюардов 18-го этапа чемпионата мира Гран-при Мексики оштрафовать его за столкновение с немцем Нико Хюлькенбергом из Рено на последнем круге.
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Теннис
Свитолина обыграла Каролину Плишкову в матче Итогового турнира WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову в матче Итогового турнира WTA.
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Настя Ивлеева призналась, что не живет с мужем
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В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.
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Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
В России указом президента создана Федеральная пробирная палата, она получает функции по госконтролю за производством, использованием и оборотом драгоценных металлов и камней.
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
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Футбол
Почему «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
14-й тур чемпионата России подарил болельщикам сразу два московских дерби, в которых новоиспеченный наставник "Спартака" Доменико Тедеско одержал свою первую победу в России над грозным "Локомотивом", а "Динамо" начало выбираться из кризиса благодаря триумфу в матче с обескровленным ЦСКА.
Газета.Ru 09:18
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 08:59
Общество
Хакеры взломали сайт президента Грузии
Хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили и разместили на нем фото экс-главы государства Михаила Саакашвили с подписью I’ll be back («Я вернусь»).
Известия 07:54
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 07:30
Политика
Трамп заявил о возможной публикации части видео ликвидации аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает публикацию части видео ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государства» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 09:27
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
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Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
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Телевизоры Samsung получили поддержку голосового помощника «Алиса»
Как проинформировала компания Samsung Electronics, отныне телевизоры 2018 и 2019 модельных годов поддерживают функцию голосового управления на базе «Алисы» от «Яндекса».
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Авто
Lada XRAY получит новую комплектацию «Instinct»
«АвтоВАЗ» расширит гамму комплектаций хэтчбека LADA XRay новой версией «Instinct» с оригинальной отделкой экстерьера.
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Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
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