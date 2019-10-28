Общество
Московский Комсомолец ЯмалЖители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года
Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе. По данным исследователей, средняя зарплата на Ямале составляет 104 035 рублей в месяц, в средняя цена частного дома в округе — 5 174 367 рублей.
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Признания создателей «Игры престолов» рассердили фанатов сериала
Создатели самого популярного сериала последних лет - "Игры престолов", шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс, признались, что приступая к работе на фильмом, даже не представляли, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал.
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ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
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Мусаев пообещал большие изменения в «Краснодаре»
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о взаимоотношениях с владельцем команды Сергеем Галицким, а также пообещал, что клуб ждут серьезные изменения, передает "Спорт-Экспресс".
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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
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Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал
Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.
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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
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Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (3:0).
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Кино
Дети Киркорова, Шпицы, Большова и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Происшествия
Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве «Зомби боя»
Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
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Статую Дзюбы похитили в Подмосковье
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Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал
В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Общество
Дело об оскорблении власти впервые завели из-за поста в Telegram
Управление МВД по Екатеринбургу завело административное дело об оскорблении власти на общественного деятеля и политолога Федора Крашенинникова.
Спорт
WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России
Ранее глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сообщил, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA.
Футбол
Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
В России рак молочной железы врачи диагностируют в 60-74 года, рак легких – в 65 лет, опухоль прямой кишки – в 66,6 года.