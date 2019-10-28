Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе. По данным исследователей, средняя зарплата на Ямале составляет 104 035 рублей в месяц, в средняя цена частного дома в округе — 5 174 367 рублей.

Жители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года

Кино Признания создателей «Игры престолов» рассердили фанатов сериала Создатели самого популярного сериала последних лет - "Игры престолов", шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс, признались, что приступая к работе на фильмом, даже не представляли, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал.

Экономика Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси» Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Футбол Мусаев пообещал большие изменения в «Краснодаре» Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о взаимоотношениях с владельцем команды Сергеем Галицким, а также пообещал, что клуб ждут серьезные изменения, передает "Спорт-Экспресс".

Экономика Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.

Политика Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».

Происшествия Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве «Зомби боя» Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.

Спорт WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России Ранее глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сообщил, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA.