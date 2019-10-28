Общество

Московский Комсомолец ЯмалМосковский Комсомолец ЯмалЖители ЯНАО могут накопить на частный дом за четыре года

Оказалось, что жителям ЯНАО понадобится четыре года, чтобы накопить на частный дом в своем регионе. По данным исследователей, средняя зарплата на Ямале составляет 104 035 рублей в месяц, в средняя цена частного дома в округе — 5 174 367 рублей.
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