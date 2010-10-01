Экономика

NV86.ruNV86.ruЖители Югры стали брать больше кредитов

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За аналогичный период прошлого года общая сумма выданных кредитов была ниже на 10%. Отмечается, что в этом году югорчане стали брать меньше ипотечных кредитов и больше потребительских и автокредитов.
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Ставки по ипотечным кредитам снижаются

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