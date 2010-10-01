Экономика
NV86.ruЖители Югры стали брать больше кредитов
За аналогичный период прошлого года общая сумма выданных кредитов была ниже на 10%. Отмечается, что в этом году югорчане стали брать меньше ипотечных кредитов и больше потребительских и автокредитов.
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Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Общество
Писатели и журналисты поддержали профессора ВШЭ Гусейнова
Писатели, переводчики, поэты и журналисты – члены ассоциации "Свободное слово", выступили с открытым письмом в защиту профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова.
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Скользкий слой льда оказался отличным от воды
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Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
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Футбол
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
RT на русском 16:44
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
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Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
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Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса»
По предварительным данным, трансфер может состояться уже зимой. Напоминаем, что в нынешней команде полузащитник находится всего лишь год.
Gazeta.SPb 17:06
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец 06:02
Космос
Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор
Компания Easar из России разработала аппарат для сжигания мусора на орбите с использованием солнечных лучей.
News.ru 17:41
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru 16:30
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Адвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства
Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
Rambler News Service 10:14
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
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США настаивают на решении проблемы С-400 в отношениях с Турцией
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РИА Новости 18:54
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Авто
В России отзывают 10 автомобилей BMW
В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня 09:08
Общество
Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ 14:26
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
RT на русском 16:29
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44