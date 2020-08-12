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РБК
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков

Коммерсантъ10:27
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русском12:42
Lenta.ru

Цепи протестующих против жестокости белорусов с цветами сняли на видео

Lenta.ru12:09
ТАСС

Женщины выстроились на улицах городов Белоруссии в «цепочки солидарности»

ТАСС13:23
Взгляд.ру

Жители Минска выстроились в «цепь солидарности»

Взгляд.ру09:46
РБК

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

РБК09:45
РИА Новости

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

РИА Новости09:25

Список фильмов с реальными сценами секса составлен

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 06:22
164

ЕС отказался признавать санкции США против «Северного потока — 2»

Симсон отметила, что Евросоюз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕС, а Европа сама определяет собственную энергетическую политику.
РИА Новости14:10
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.
Evo-rus.comвчера в 07:22
5

Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПоток07:10
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
251

Суд вынес приговор, который может изменить судьбу бывшего вице-мэра Виктора Контеева

Калин оказался чуть ли не единственным подельником бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которому удалось скрыться после начавшейся в 2011 году волны задержаний по так называемому делу Контеева.
66.ru08:59