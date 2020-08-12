Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Как пояснили РИА Новости участницы акции, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в Белоруссии. Одна из участниц добавила, что в том числе пришла выразить поддержку кандидату в президенты "Светланочке Тихановской, которая вынуждена была уехать из страны".
РИА Новости09:25
Подробнее о событии
RT на русском

Жители Минска вышли на акции против жестокости

RT на русском12:42
Комсомольская правда

Десятки человек выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

Комсомольская правда13:17
Московский Комсомолец

Люди выстроились в «цепь солидарности» в Москве у посольства Белоруссии

Московский Комсомолец12:49
Коммерсантъ

У белорусского посольства в Москве выстроилась «цепь солидарности»

Коммерсантъ13:19
Взгляд.ру

Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

Взгляд.ру12:50
РИА Новости

У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»

РИА Новости12:33
News.ru

Жители Белоруссии надели белое и выстроились в «цепи солидарности»

News.ru09:42

Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалт06:30
1

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета10:26

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
590

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
251

Астрономы нашли самую быструю звезду Млечного Пути

Ученые обнаружили пять новых светил S-класса с массами от 2 до 2,8 масс Солнца, в их числе и звезду S4711, которая оказалась, в среднем, самой близкой к центральной черной дыре из известных сегодня (то есть имеет наименьшее среднее расстояние до Стрельца А* во время движения по орбите).
N+106:04