Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.В источнике
С чего всё началось
Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости
Как пояснили РИА Новости участницы акции, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в Белоруссии. Одна из участниц добавила, что в том числе пришла выразить поддержку кандидату в президенты "Светланочке Тихановской, которая вынуждена была уехать из страны".
РИА Новости09:25
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Комсомольская правда13:17