Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Участники акции громко выражали возмущение, когда по проспекту прошла военная техника. По словам участниц акций, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в республике. Массовые акции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента.