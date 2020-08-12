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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Участники акции громко выражали возмущение, когда по проспекту прошла военная техника. По словам участниц акций, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в республике. Массовые акции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента.В источнике
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Силовики не задержали протестующих у проспекта Дзержинского в Минске

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Люди выстроились в «цепь солидарности» в Москве у посольства Белоруссии

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Коммерсантъвчера в 13:19
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РИА Новости

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РИА Новостивчера в 12:33
News.ru

Жители Белоруссии надели белое и выстроились в «цепи солидарности»

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