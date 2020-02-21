Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

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