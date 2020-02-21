Политика
РБКЖители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше
Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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Политика
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
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Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Армия и оружие
Подземный город террористов обнаружили в Сирии
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Спорт
Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода
Норвежский лыжник Симен Крюгер высказал мнение, что снегоход помог россиянину Александру Большунову в гонке с общего старта на многодневной гонке "Скитур".
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Хоккей
КХЛ. «Барыс» — «Салават Юлаев». Прямая трансляция
Армия и оружие
Турция попросила Россию отойти в сторону в Идлибе
Противоречивый глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о «здоровом диалоге» между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии.
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Происшествия
СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
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Крым покрывается железнодорожной сетью
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
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Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Здоровье
Минздрав обновил Положение об аккредитации специалистов
Минздрав анонсировал проект изменений в Положение об аккредитации в декабре 2019 года.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Экономика
Счетная палата резко раскритиковала пенсионную реформу
Пенсионная реформа не помогла достичь высокого уровня жизни пожилых людей.
Армия и оружие
Сирийские военные отразили еще одну атаку протурецких боевиков
Сирийской армии удалось отразить еще одну атаку, предпринятую бойцами вооруженной оппозиции и поддерживаемыми Турцией боевиками в восточной части провинции Идлиб.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.