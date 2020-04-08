В республике Коми решили, например, потребовать от людей доплату за тепло в размере до 30 тысяч рублей в среднем.

с чего всё началось

По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

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