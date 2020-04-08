Коронавирус
Газета.RuЖители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
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с чего всё началось
В республике Коми решили, например, потребовать от людей доплату за тепло в размере до 30 тысяч рублей в среднем.Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей
КМВ Новостивчера в 03:30
Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса
КП - Сыктывкарвчера в 06:23
Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч
Московский Комсомолецвчера в 09:45
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Общество
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Экономика
Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян
Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян.
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей
По данным ученых, всего в Америке от коронавируса умерли 12 722 человека.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми
Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Армия и оружие
Рассекречены документы США по захвату Британии во время холодной войны
Американские планы по вторжению в Великобританию в период холодной войны, составленные для противодействия Советскому Союзу, были найдены исследователями, 8 апреля сообщает Daily Mail со ссылкой на рассекреченные документы.
Общество
Сбербанк с 9 апреля переведет все отделения на обычный режим работы
В Сбербанке объяснили, что вернутся к обычному режиму работы из-за пожелания клиентов, просивших о шаговой доступности всех сервисов и услуг банка.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы
Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Экономика
Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году
Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Экономика
Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог
Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве
После пожара в пансионате для пожилых людей в Москве госпитализированы 16 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Здоровье
Число жертв COVID-19 в мире превысило 85 тыс. человек
Балтимор, США, 8 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 85 тыс. человек, 8 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Хоккей
Нападающий СКА Александр Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с канадским «Торонто».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников
Хоккей
Гретцки пообещал первым поздравить Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по очкам и заброшенным за карьеру в регулярных чемпионатах шайбам, заявил, что хотел бы первым поздравить россиянина Александра Овечкина и пожать ему руку, если тому удастся превзойти его достижение.
Биатлон
Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы
Среди предложенных кандидатур на пост тренеров сборной России присутствуют и иностранные специалисты, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.