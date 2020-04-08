Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЖители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Читать в источнике
Комментировать166
с чего всё началось

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

В республике Коми решили, например, потребовать от людей доплату за тепло в размере до 30 тысяч рублей в среднем.
Московский Комсомолецвчера в 09:45

Подробнее о событии

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

РИА Новостивчера в 13:51

«Просто трагедия, издевательство»: В Коми жителям пришли неподъёмные счета за отопление

Царьградвчера в 11:35

Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей

КМВ Новостивчера в 03:30

Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса

КП - Сыктывкарвчера в 06:23

Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату

Ридусвчера в 04:41

Счет за отопление на фоне коронавируса поразил россиянина

Рамблервчера в 03:47

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

Московский Комсомолецвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека "пережить" коронавирус.
РИА Новости вчера в 21:08
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян.
Lenta.ru 01:31
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей

По данным ученых, всего в Америке от коронавируса умерли 12 722 человека.
Государственные Вести вчера в 03:29
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
Армия и оружие

Рассекречены документы США по захвату Британии во время холодной войны

Американские планы по вторжению в Великобританию в период холодной войны, составленные для противодействия Советскому Союзу, были найдены исследователями, 8 апреля сообщает Daily Mail со ссылкой на рассекреченные документы.
ИА Красная Весна вчера в 22:42
Общество

Сбербанк с 9 апреля переведет все отделения на обычный режим работы

В Сбербанке объяснили, что вернутся к обычному режиму работы из-за пожелания клиентов, просивших о шаговой доступности всех сервисов и услуг банка.
МР7.ру вчера в 11:45
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы

Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Коммерсантъ 00:10
Экономика

Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году

Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
REGNUM вчера в 21:51
Экономика

Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог

Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Вести.Ru вчера в 03:20
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия

16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве

После пожара в пансионате для пожилых людей в Москве госпитализированы 16 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 00:48
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Здоровье

Число жертв COVID-19 в мире превысило 85 тыс. человек

Балтимор, США, 8 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 85 тыс. человек, 8 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.
REGNUM вчера в 14:32
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Хоккей

Нападающий СКА Александр Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов подписал контракт с канадским «Торонто».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07 апреля в 10:37
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников

Экспресс газета вчера в 06:42
Хоккей

Гретцки пообещал первым поздравить Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по очкам и заброшенным за карьеру в регулярных чемпионатах шайбам, заявил, что хотел бы первым поздравить россиянина Александра Овечкина и пожать ему руку, если тому удастся превзойти его достижение.
ProstoProSport вчера в 23:48
Биатлон

Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы

Среди предложенных кандидатур на пост тренеров сборной России присутствуют и иностранные специалисты, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное